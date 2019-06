Landesregierung erhöht Zuschuss für Schwimmkurse

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Landesregierung erhöht den Zuschuss für Ferien-Schwimmkurse, die sich an Nichtschwimmer richten, von 250 auf 350 Euro pro Kurs. Der Eigenanteil bleibe aber mit zehn Euro unverändert, teilte die Landesregierung am Montag in Düsseldorf mit. Im vergangenen Jahr seien landesweit rund 550 dieser Kurse absolviert worden.

Ziel des Schwimmunterrichts sei es, dass künftig jedes Kind spätestens zum Ende der sechsten Klasse sicher schwimmen kann. Gemeint sei damit: 200 Meter weit und 15 Minuten lang. Die Lehrpläne und die Lehrerausbildung sollen entsprechend überarbeitet werden.

Außerdem wird im Juli in Essen eine "Woche des Schulschwimmens" erprobt. Sie soll in den Folgejahren ausgeweitet werden. Im Jahr 2022 werde dann erhoben, wie die mit den Schwimmleistungen der Schüler aussieht. Die Staatssekretäre für Sport und Schule, Andrea Milz und Mathias Richter, stellten die Maßnahmen im Düsseldorfer Schwimmbad Düsselstrand vor.

Kürzlich hatte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Alarm geschlagen und gewarnt, Deutschland drohe, zu einem Land der Nichtschwimmer zu werden. Ein Grund ist laut DLRG die sinkende Zahl von Bädern. 20 bis 25 Prozent aller Grundschulen könnten inzwischen keinen Schwimmunterricht mehr anbieten, weil ihnen kein Bad mehr zur Verfügung stehe.

Die Landesregierung bestätigte diese Zahlen am Montag nicht. Für die Quote der Nichtschwimmer lägen keine verlässlichen Zahlen vor, was die Zahl der Schwimmbäder angehe, stünden in NRW für den Unterricht ausreichend Bäder zur Verfügung.