Immer weniger Förderschulen in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen gibt es immer weniger Förderschulen. Seit dem Schuljahr 2014/15 sei ihre Zahl von 647 auf knapp 500 gesunken, heißt es in einer Antwort des Schulministeriums auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion. Das entspreche einem Rückgang von etwa 23 Prozent, also rund einem Viertel.

Die Zahl der Förderschulstandorte sei im selben Zeitraum um 15 Prozent von 766 auf 654 gesunken. Wenn Förderschulen aufgelöst würden, ohne dass es Ersatzmaßnahmen gebe, wachse die räumliche Distanz zwischen den Schulen, hieß es weiter. Das wirke sich besonders im ländlichen Raum aus.