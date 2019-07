Sieben Schülercamps starten in Sachsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Schüler mit einer Lernschwäche können sich in den Sommerferien in sieben Camps in Sachsen Rüstzeug für bessere Noten holen. Sie richten sich an Mädchen und Jungen ab der Klasse sieben, teilte das Kultusministerium am Dienstag in Dresden mit. 177 Plätze stehen in den Camps bereit. Die Schüler lernen in kleinen Gruppen. Nach dem Büffeln gibt es auch zahlreiche Freizeitangebote. Für diese zusätzlichen Bildungsangebote geben die EU und der Freistaat Sachsen rund 262 000 Euro aus. Im Zeitraum von 2014 bis 2020 sind es knapp zehn Millionen Euro.