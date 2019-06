Bündnis Gemeinschaftsschule: Mehr als 40 000 Unterschriften

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Das Bündnis "Gemeinschaftsschule in Sachsen" hat die erste Hürde auf dem Weg zum Volksantrag genommen. Mit 41 353 bestätigten Unterschriften sei das erforderliche Quorum erfüllt, sagte Koordinator Burkhard Naumannn am Donnerstag in Dresden. Nötig für den Volksantrag, damit er in den Landtag eingebracht werden kann, waren 40 000 Unterschriften. Bis zum 17. Juli wollen die Initiatoren weitersammeln, um einen "Puffer" zu haben. Die vorliegenden Listen wurden bereits von den Kommunen bestätigt. Die Übergabe der mehr als 90 Ordner mit den Unterschriften an den Landtagspräsidenten ist für Mitte August geplant. Das Bündnis setzt sich für ein längeres gemeinsames Lernen an den sächsischen Schulen ein.