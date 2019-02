Austauschprogramm: Gastlehrer aus aller Welt an Schulen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Sachsens Schulen können sich ab sofort um einen ausländischen Gastlehrer bewerben. Das Austauschprogramm laufe vom 3. bis zum 23. November 2019, teilte das Kultusministerium am Donnerstag mit. In dieser Zeit stünden den Schulen Lehrer aus Asien, Afrika, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa zur Verfügung, um den Schulalltag zu bereichern. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 11. März. Kultusminister Christian Piwarz (CDU) rief die Schulen in Sachsen auf, sich zahlreich zu bewerben. "Die Schüler erfahren aus erster Hand mehr über Sprache, Kultur und den Alltag aus einem fremden Land. Das ist spannend und fördert die gegenseitige Verständigung", so der Minister.

Im vergangenen Jahr waren acht Lehrer an Sachsens Schulen zu Gast - unter anderem aus Russland, Indonesien und Chile.