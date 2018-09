Studie: Viele Lehrer unzufrieden: hohe Arbeitsbelastung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Viele Lehrer in NRW empfinden ihre Arbeitsbedingungen laut Umfrage als belastend. Die Rahmenbedingungen für Lehrkräfte seien "alles andere als gesundheitsfördernd", kritisiert die Lehrergewerkschaft VBE. "Tendenziell" herrsche bei den Pädagogen Unzufriedenheit mit der Verteilung der Arbeit auf die einzelnen Mitglieder im Kollegium und mit der Stundenplangestaltung. Das ergab eine Befragung von 4413 Lehrkräften in Nordrhein-Westfalen.

"Angebote der Gesundheitsförderung scheinen kaum vorhanden oder bekannt zu sein", monierte der Verband Bildung und Erziehung am Donnerstag in Dortmund. Es gebe dringenden Handlungsbedarf. Zu den positiven Ergebnissen gehöre ein festgestelltes starkes Wir-Gefühl in den Kollegien, sagte VBE-Landesvize Wibke Poth. Eine Forschungsgruppe der Uni Paderborn hatte die Untersuchung im Wintersemester 2017/18 und Sommersemester 2018 durchgeführt.