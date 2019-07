Senat investiert massiv in digitale Ausstattung der Schulen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Der Berliner Senat will mit Hilfe von Fördergeld des Bundes massiv in die digitale Ausstattung der Schulen investieren. Allein in den kommenden zwei Jahren stehen dafür rund 170 Millionen Euro zur Verfügung, wie Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Dienstag mitteilte. Besonders wichtig sei zunächst, alle Schulen mit leistungsstarken Breitbandanschlüssen für schnelles Internet auszustatten, betonte sie. Für die Berufsschulen solle das bis Ende des Jahres umgesetzt sein, für die allgemeinbildenden Schulen bis zum Jahr 2023.

Haben Schulen die entsprechenden Anschlüsse, sollen sie bessere Server, LAN-Verkabelung und W-LAN bekommen. Fördergeld erhalten sie zudem etwa für interaktive Tafeln, digitale Arbeitsgeräte und mobile Endgeräte wie Notebooks und Tablets.

Berlin bekommt aus dem zwischen Bund und Ländern geschlossenen Digitalpakt innerhalb von fünf Jahren 257 Millionen Euro. Das Geld soll nicht zuletzt entsprechend der Schülerzahl auf die Schulen verteilt werden. "Die Digitalisierung ist für mich das Topthema neben Schulbau und Qualitätssicherung", sagte Scheeres.