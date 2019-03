Schüler-Verband: Essen an Schulen muss besser schmecken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Der Landesschülerausschuss Berlin fordert eine bessere Qualität beim Schulessen. Viele Schüler brächten selbst etwas mit oder äßen nicht genug, weil die Mahlzeiten nicht schmeckten, sagte ein Sprecher des Verbands am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Vielerorts sei auch die Situation in den Essensräumen "problematisch": Die Räume seien oft extrem laut und voll. Die rot-rot-grünen Fraktionen planen, zum nächsten Schuljahr kostenloses Mittagessen in den Klassen eins bis sechs anzubieten. Außerdem soll es für alle besseres Essen in der Mensa geben.

Ein Maßnahmenpaket sieht außerdem vor, bis 2021 ein Konzept für vergünstigtes Essen an der Oberstufe vorzulegen. Für eine bessere Qualität beim Schulessen haben die Koalitionsfraktionen verschiedene geplante Maßnahmen dort zusammengefasst. Die Bezirke könnten dafür rund fünf Millionen Euro erhalten.