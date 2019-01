Kita-Erzieher für mehr Lohn zu Warnstreik aufgerufen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - In den städtischen Berliner Kitas und Grundschulen kann es heute wegen eines Warnstreiks von Erziehern zu Einschränkungen kommen. Die Bildungsgewerkschaft GEW rief rund 13 000 Landesbeschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst zu einem halbtägigen Ausstand aufgerufen und plant eine Kundgebung. Der Grund sind die laufenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Zu der Gruppe zählen Erzieher in städtischen Horten, Kitas und Grundschulen sowie Sozialarbeiter an Jugendämtern und Sekundärschulen.

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie empfahl Eltern, sich vorab bei der Kita-Leitung zu erkundigen, ob es eine Notbetreuung gebe.

Von den 2600 Kitas werden nur knapp 280 vom Land Berlin betrieben. Sie stellen rund 34 000 und damit ein Fünftel der Berliner Kitaplätze bereit. Die anderen 2300 Kitas gehören zu freien Trägern wie Vereinen, Elterninitiativen oder Firmen.