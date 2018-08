Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Das erste Neubauprojekt des milliardenschweren Berliner Schulbau- und Sanierungsprogramms entsteht in Mahlsdorf. Am kommenden Montag ist dort Grundsteinlegung für eine Integrierte Sekundarschule. Sie kostet 34,8 Millionen Euro, soll Platz für 550 Schüler bieten und bereits in einem Jahr zum Start des Schuljahres 2019/20 eröffnen, wie die Stadtentwicklungsverwaltung am Mittwoch mitteilte. Es handelt es sich um eine sogenannte Schnellbauschule, die zum Teil aus vorgefertigten Holzelementen entsteht. Hinzu kommt eine Turnhalle. Das Projekt wird im Hinblick auf den Einsatz von Holz als nachhaltigem Baustoff auch wissenschaftlich begleitet.

Die Schule soll über eine vierzügige Sekundarstufe I (7.-10. Klasse) sowie eine zweizügige Sekundarstufe II (11.-13. Klasse) verfügen. Erstmals werden dort Teile eines für Berliner Neubauten entwickelten neuartigen Raumkonzepts umgesetzt. So soll es erweiterte Flurbereiche mit sogenannten Kommunikationsinseln geben, wie ein Sprecherin der Stadtentwicklungsverwaltung erläuterte.

Weil viele Berliner Schulen in Folge jahrelanger Sparpolitik marode sind und gleichzeitig die Schülerzahl unablässig steigt, hatte Rot-Rot-Grün 2017 ein großes Schulbauprogramm beschlossen. Bis 2026 sollen für 5,5 Milliarden Euro rund 60 neue Schulen entstehen sowie Hunderte bestehende Einrichtungen saniert werden. Aktuell gibt es 1039 allgemeinbildende und berufliche Schulen in Berlin.