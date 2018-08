8000 mehr Schüler an Berliner Schulen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Schülerzahl an den Berliner Schulen steigt im neuen Schuljahr stärker an als zuletzt. Wie Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Donnerstag mitteilte, lernen nun 359 000 Schüler an den allgemeinbildenden Schulen. Das sind 8000 mehr als im vergangenen Schuljahr. Zum Vergleich: Vor einem Jahr war die Schülerzahl um 6700 gestiegen. Das neue Schuljahr startet am 20. August. Für knapp 34 000 Erstklässler beginnt der "Ernst des Lebens" erst eine Woche später. Zu den Schülern an den allgemeinbildenden Schulen kommen noch 87 000 an den Berufsschulen hinzu. 2700 neue Lehrkräfte wurden eingestellt. Nunmehr arbeiten an den öffentlichen Schulen knapp 34 000 Lehrer.