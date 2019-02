Direkt aus dem dpa-Newskanal

Amberg (dpa/lby) - In Amberg und im Landkreis Amberg-Sulzbach bleiben am Freitag die Schulen geschlossen. Das zuständige Schulamt hat festgelegt, den Unterricht aufgrund starker Straßenglätte vorsorglich ausfallen zu lassen. Schon am frühen Donnerstagabend kam es aufgrund von gefrierender Nässe zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr in ganz Niederbayern und der Oberpfalz.