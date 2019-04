Lehrerverband stellt Studie zum Handschreiben vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Über Probleme von Kindern beim Schreiben per Hand will der Thüringer Lehrerverband (tlv) heute in Erfurt informieren. Der Landesverband stellt die Thüringer Ergebnisse einer Studie des Schreibmotorik-Instituts vor, das in einer Stichprobe bundesweit mehr als 2000 Lehrer befragt hat. Lehrer von berufsbildenden Schulen und Förderschulen waren nicht darunter. Die Studie wurde unter anderem vom Verband Bildung und Erziehung (VBE) mitinitiiert. Nach Angaben des Instituts sind die Ergebnisse repräsentativ.