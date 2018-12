Bericht: Kita-Gesetz soll in dieser Woche beschlossen werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Die große Koalition will das "Gute-Kita-Gesetz" laut Medienberichten noch in dieser Woche durch das Parlament bringen. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet unter Berufung auf Koalitionskreise von einer Einigung. Aus der SPD-Fraktion hieß es laut "Bild", dass der Bundestag Donnerstag oder Freitag abstimmen könnte und der Bundesrat dann am Freitag. Mit dem "Gute-Kita-Gesetz" sollen Deutschlands Kitas für Geringverdiener kostenlos werden. Bis 2022 sollen 5,5 Milliarden Euro vom Bund an die Länder fließen.