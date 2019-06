Saarland senkt Kita-Gebühren ab August

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Eltern im Saarland werden ab dem 1. August die ersten Auswirkungen aus dem saarländischen "Gute-Kita-Gesetz" spüren können: Dann sinken die Kita-Gebühren von derzeit bis zu 25 Prozent der Personalkosten auf 21 Prozent. Das kündigte Bildungs-Staatssekretärin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Dienstag in Saarbrücken an.

In der Landeshauptstadt beispielsweise sinke der Elternbeitrag in städtischen Kitas für einen Ü3-Ganztagsplatz um 19 Prozent von 182 Euro auf 147 Euro. Für einen Krippenganztagsplatz für ein Kind unter drei Jahren zahlen Eltern künftig 302 statt 368 Euro. "Das ist eine erhebliche Ersparnis für die Familien und eine der wichtigsten Investitionen in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes", sagte Streichert-Clivot. Bis 2022 soll der Elternanteil dann um die Hälfte reduziert werden.

Das Saarland investiert insgesamt 93 Millionen Euro in die frühkindliche Bildung. Bis Ende 2022 wird es dazu voraussichtlich 63,5 Millionen Euro Bundesmittel aus dem "Gute-Kita-Gesetz" erhalten.

Künftig müssen Träger unter anderem ihre Beiträge für ein Jahr festlegen und dürfen sie nicht im Laufe des Jahres erhöhen. Darüber hinaus will das Saarland das Geld auch für Qualitätsverbesserungen und den Ausbau des Platzangebotes verwenden. Dafür will das Land künftig auch die Anmietung von Gebäuden unterstützen. "Von der Planung bis zur Eröffnung vergehen mindestens drei Jahre", sagte Streichert-Clivot. Sie erhoffe sich, schneller und flexibler auf erhöhte Nachfragen reagieren zu können.