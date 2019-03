Minister Garg stellt Kita-Reform für Schleswig-Holstein vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Sozialminister Heiner Garg (FDP) stellt heute in Kiel die Eckpunkte der geplanten Kita-Reform für Schleswig-Holstein vor. Sie soll im Sommer 2020 in Kraft treten. Ziele sind eine bessere Qualität von Kitas und Kindergärten, aber auch eine finanzielle Entlastung von Eltern und Kommunen. Die Gebühren für Kindergärten und Kitas sollen nach Angaben des Sozialministeriums gedeckelt werden. Den "Kieler Nachrichten" zufolge sollen eine Ganztagsbetreuung in der Krippe ab Sommer 2020 unter 300 Euro kosten und die Betreuung in einer Kita unter 250 Euro. Das Ministerium hat die Zahlen weder bestätigt noch dementiert.