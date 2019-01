Kita-Pauschale auch bei Betreuung durch Tagesmütter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - In Kassel kann künftig neben dem Kita-Besuch für Kinder ab drei Jahre auch die Betreuung durch eine Tagesmutter kostenfrei werden. Entsprechende Schritte will Stadträtin Anne Janz (Grüne) heute in Kassel vorstellen. Kassel will die Pauschale des Landes Hessen zur Beitragsfreistellung bei Kita-Plätzen ab sofort auch an Eltern weiterreichen, deren Kinder in der Tagespflege betreut werden. Eine kostenfreie Betreuung garantiert das aber nicht, weil die vom Preis der Tagesmutter abhängt. Laut dem Hessischen Kindertagespflegebüro verfahren landesweit einige, aber bei weitem nicht alle Kommunen so. Es handele sich daher um ein "ganz wichtiges Signal" zur Gleichstellung der Betreuung in Kindertagesstätten und Kindertagespflegen.