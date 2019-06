In Niedersachsen fehlen 1800 Erzieher

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Der Fachkräftemangel in niedersächsischen Kindergärten nimmt zu. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit gab es im Mai 1800 unbesetzte Stellen für Erzieher und sozialpädagogische Assistenten. Dem Angebot standen 672 Arbeitslose mit diesen Profilen gegenüber. Noch im Mai vergangenen Jahres kamen 697 arbeitslose Erzieher und sozialpädagogische Assistenten auf 1584 freie Stellen. Eine Sprecherin der Arbeitsagentur sagte, es handele sich um einen ausgeprägten Fachkräftemangel. Es gibt demnach dreimal so viele unbesetzte Stellen wie arbeitslose Pädagogen. Nimmt man alle Berufe zusammen, stehen in Niedersachsen der Arbeitsagentur zufolge dagegen im Schnitt jeder offenen Stelle rund drei Arbeitslose gegenüber.