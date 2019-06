Flexible Einschulung bringt Kita-Planer in Bedrängnis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Kurz vor den Sommerferien schlagen Kita-Planer in vielen Kommunen Niedersachsens Alarm. Seit vergangenem Jahr können Eltern flexibel über die Einschulung ihrer Kinder entscheiden und sie auch länger im Kindergarten lassen. Das habe gravierende Folgen für die Bedarfsplaner, klagte die Stadt Oldenburg kürzlich. Sie geht nach einer Abfrage in Kindergärten davon aus, dass bei ohnehin gestiegenem Bedarf 150 Kinder zusätzlich versorgt werden müssen. Eine Umfrage bei mehreren Kommunen bestätigt diesen Eindruck. "Wir sind an der Grenze dessen, was möglich und leistbar ist", hieß es etwa aus Braunschweig.

Der Niedersächsische Landtag hatte im Februar 2018 mit einem neuen Schulgesetz beschlossen, den Einschulungsstichtag zu flexibilisieren. Eltern, deren Kinder zwischen 1. Juli und 30. September sechs Jahre alt werden, können seitdem die Einschulung um ein Jahr verschieben. Eine einfache schriftliche Erklärung bei der Schule reicht dafür aus. Der Niedersächsischen Städte- und Gemeindebunde kritisiert, dass die Entscheidungsfreiheit für Eltern zu erheblichen Unsicherheiten bei der Planung und leider auch höheren Kosten führe.