Erfurter Kita im Finale um bundesweiten Kita-Preis

Erfurt (dpa/th) - Eine Kindertagesstätte in Erfurt kann sich Hoffnungen auf die Auszeichnung "Kita des Jahres" machen. Gemeinsam mit neun weiteren Einrichtungen hat sie sich gegen rund 1500 Bewerber für die Endrunde durchgesetzt, sagte ein Sprecher der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung am Donnerstag. Der Sieger kann sich bei der Verleihung am 13. Mai in Berlin über 25 000 Euro freuen, vier weitere Preisträger erhalten jeweils 10 000 Euro.

In den kommenden Wochen besichtigen Fachleute die Finalisten-Kitas. Die Juroren wollen beurteilen, wie Kitas die Kinder in den Mittelpunkt ihrer pädagogischen Arbeit stellen und wie Eltern mitwirken können. Zudem schauen sie darauf, wie die Kita-Teams aus ihren Erfahrungen lernen und wie sie die Nachbarschaft oder die umliegende Region in ihre Arbeit einbeziehen.