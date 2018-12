GEW fordert bessere Bezahlung der Erzieher

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Bildungsgewerkschaft GEW fordert vom Berliner Senat mehr Anstrengungen, um Erzieherinnen und Erzieher besser zu bezahlen. Die Gehaltslücke im Vergleich zu anderen Bundesländern müsse geschlossen werden, um dem Mangel an Fachkräften entgegenzuwirken, sagte die GEW-Landesvorsitzende Doreen Siebernik der Deutschen Presse-Agentur. Gelegenheit dazu biete die am 21. Januar beginnende Tarifrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder. Hier stehe der aktuelle Vorsitzende der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL), Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD), in der Verantwortung.

In Berlin werden Erzieher an Kitas wie an Schulen nach dem Tarifvertrag der Länder bezahlt. Sie verdienen deshalb deutlich weniger als ihre Kollegen in Flächenländern wie Brandenburg, weil dort der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen gilt.