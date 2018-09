Studenten müssen mehr für WG-Zimmer zahlen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover/Bremen (dpa/lni) - Studenten müssen für WG-Zimmer in Hannover tiefer in die Tasche greifen. In Bremen blieben die Preise im Vergleich zum Vorjahr auf hohem Niveau. Dort müssen Studierende in diesem Jahr durchschnittlich 350 Euro (2017: 350 Euro) für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft zahlen, in Hannover 330 Euro (2017: 313). Das geht aus einer Studie des Moses Mendelssohn Instituts in Kooperation mit dem Immobilienportal "WG-Gesucht.de" hervor.

Damit liegen die Mietpreise in beiden Städten aber noch unter dem Bundesdurchschnitt von 363 Euro. Für die Studie hat das Institut die Entwicklung der Mietpreise für WG-Zimmer seit 2013 an 96 Hochschulstandorten in Deutschland untersucht. Danach kostet die Studentenbude in München, Hamburg und Stuttgart am meisten.