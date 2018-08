Vom Studienabbrecher zum Azubi: Pilotprojekt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wernigerode (dpa/sa) - Eine duale Ausbildung nach dem Studienabbruch? Ein Pilotprojekt in Sachsen-Anhalt soll Wege aufzeigen, wie ehemaligen Studenten der Weg in eine gewerbliche Ausbildung erleichtert werden kann. Koordiniert von der Hochschule Harz soll es sich auf Ausbildungsberufe wie Fachinformatiker und Elektroniker konzentrieren, in denen ein hoher Bedarf besteht, wie die Hochschule am Freitag in Wernigerode mitteilte.

Es werde etwa geklärt, unter welchen Bedingungen die Ausbildungszeit um 18 Monate verkürzt werden könne. Außerdem solle ein Konzept entstehen, wie Studienabbrecher am besten erreicht werden können.

Schon seit Ende 2017 beschäftigt sich den Angaben zufolge eine Arbeitsgruppe mit Fragen wie: Unter welchen Bedingungen ist ein Unternehmen bereit, Studienabbrecher einzustellen? Gibt es Studienleistungen, die auf Ausbildungsinhalte angerechnet werden können? Wie erreicht man Studienabbrecher? Eine Online-Befragung habe gezeigt, dass Unternehmen umso eher einer Ausbildungszeitverkürzung zustimmen, je stärker sie vom Fachkräftemangel betroffen sind.