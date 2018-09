U-Ausschuss Zulagenaffäre: Hochschul-Führungskrise

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Untersuchungsausschuss Zulagenaffäre hat sich erneut mit der Arbeit einer Kommission befasst, die die Vorgänge um die damalige Rektorin der Verwaltungshochschule, Claudia Stöckle, unter die Lupe nahm. Das vom Wissenschaftsministerium eingesetzte Gremium habe unabhängig und ohne Vorgaben gearbeitet, sagte am Freitag der frühere Leiter der Geschäftsstelle der Kommission im Stuttgarter Landtag. Der 31-Jährige ist Mitarbeiter des Ministeriums. Die Expertengruppe wurde eingesetzt, um die Führungskrise an der Hochschule für den Beamtennachwuchs des Landes in Ludwigsburg zu lösen. Das in der zweiten Hälfte des Jahres 2014 tätige Gremium hatte einen personellen Neuanfang an der Hochschule empfohlen.

Das Ministerium unterrichtete Stöckle am 26. Februar 2015 über die vorzeitige Beendigung ihres Amtes. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hatte die Abwahl der früheren Rektorin im Mai dieses Jahres dann als unrechtmäßig eingestuft und dies kürzlich auch damit begründet, dass Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) die Öffentlichkeit falsch über die Arbeit der Kommission informiert habe. Die Grünen-Politikerin hatte dies mehrfach zurückgewiesen. Gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts legte das Wissenschaftsministerium Berufung beim Verwaltungsgerichtshof ein.

Bauer geriet in den vergangenen Tagen wegen des Umgangs mit der Affäre wieder verstärkt unter Druck. Hintergrund ist das Urteil des Verwaltungsgerichts. Infolge dessen beantragten die Oppositionsfraktionen von SPD und FDP die Entlassung der Grünen-Politikerin im Landtag. Das Thema steht am 26. September auf der Tagesordnung. Der Ausschuss soll die Vorgänge rund um Berufungszulagen an Professoren der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen klären.