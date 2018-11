Kretschmann lobt Uni zum 200sten als zukunftsweisend

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Anlässlich eines Festakts zum 200-jährigen Bestehen der Universität Hohenheim in Stuttgart hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Hochschule als "vielfach zukunftsweisend" gepriesen. Sie habe sich in den vergangenen 200 Jahren zu einer herausragenden und anerkannten Kompetenz bei Ernährung, Naturschutz, Klimaschutz und der Verbindung von Ökonomie und Ökologie entwickelt. "So sehr, dass manche gar von einem Silicon Valley der deutschen Agrarwirtschaft sprechen", erklärte Kretschmann.

"Heute sehen wir in Hohenheim starke Naturwissenschaften und attraktive Wirtschafts- und Sozialwissenschaften", erklärte der Ministerpräsident, der seine Studienzeit auf der Stuttgarter Höhe als "eine der schönsten Zeiten" seines Lebens bezeichnete. Insbesondere der Forschungsschwerpunkt Bioökonomie erarbeite Lösungsvorschläge für eine nachhaltige Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft. 500 Gäste waren zu der Feier am Dienstag geladen.

Auslöser der Uni-Gründung war übrigens ein indonesischer Vulkan: Der Tambori brach am 10. April 1815 aus. Tonnen von Asche- und Staubpartikeln verdunkelten weltweit den Himmel. So sehr, dass 1816 in Europa der Sommer ausfiel, Ernten verdarben und Hungersnöte grassierten. Den Schlüssel zum Überleben sahen König Wilhelm von Württemberg und Königin Katharina in Bildung und Forschung: Sie gründeten am 20. November 1818 in Hohenheim die "Landwirtschaftliche Unterrichts-, Versuchs- und Musteranstalt".