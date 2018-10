Regierung halte Studie über Lehramtsstudium-Abbrüche zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) steht wegen eines Gutachtens zur hohen Abbruchquote im Lehramtsstudium in Mecklenburg-Vorpommern unter Beschuss der Opposition. Die Untersuchung "Studienerfolg und -misserfolg im Lehramtsstudium" liegt bereits seit Ende Juni im Ministerium vor, wie die Landesregierung in der Antwort auf eine Kleine Anfrage (Drs. 7/2620) der Linken im Landtag einräumte. Zwischenstände waren dem Ministerium demnach schon vorher bekannt. Nach früheren Angaben bricht etwa jeder zweite Student in MV das Lehramtsstudium ab - zugleich fehlen Lehrer.

Hesse will der Antwort zufolge nach der internen Auswertung die Studie zunächst öffentlich vorstellen und ein erstes Gespräch mit den Universitätsleitungen führen. Danach - voraussichtlich im Laufe dieses Monats - werde dem Landtagsbildungsausschuss das Material zur Verfügung gestellt.

Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Simone Oldenburg, forderte eine sofortige Übersendung der Studie an den Bildungsausschuss. "Das Thema ist viel zu wichtig, um noch weiter verschleppt zu werden", sagte sie. Die Antwort sei im Übrigen eine Frechheit. "Zuerst wird die Öffentlichkeit informiert und danach darf der Landtag dann auch mal Einsicht nehmen?" Den Abgeordneten werde das Gutachten bereits seit drei Monaten vorenthalten. Dies sei eine Missachtung und Bevormundung des Parlaments.