Frauenanteil an Professuren in MV unter Bundesdurchschnitt

Schwerin (dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommern kommt bei der Erhöhung der Frauenquote unter den Professoren im Land offenbar langsam voran. Wie das Bildungsministerium in Schwerin mitteilte, wurden jetzt vier neue Professoren für die Bereiche Medizin, Recht, Physik und Musik berufen, je zur Hälfte Männer und Frauen.

Sigrid Lorz aus Erlangen wird künftig in Greifswald Bürgerliches Recht und Zivilprozessrecht unterrichten. Tobias Korn wechselte von Regensburg nach Greifswald an die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät. Der Mediziner Markus Kipp war bislang in München tätig und wird nun an der Universitätsmedizin Rostock im Fach Anatomie wirken. Zudem wurde nach Angaben des Ministeriums bislang befristete Professur von Barbara Felsenstein im Fach Gesang an der Hochschule für Musik und Theater Rostock in eine unbefristete umgewandelt.

Laut Statistik hat sich der Anteil der weiblichen Professoren in Mecklenburg-Vorpommern schrittweise erhöht. So waren im Jahr 2010 etwa 15 Prozent der Professorenstellen mit Frauen besetzt, 2016 dann zu knapp 21 Prozent. Damit liegt Mecklenburg-Vorpommern unter dem Bundesdurchschnitt von etwa 23 Prozent im Jahr 2016. In Berlin dagegen betrug der Frauenanteil 2016 mehr als 30 Prozent. Beim Hochschulpersonal insgesamt hingegen waren Frauen in Mecklenburg-Vorpommern mit 60 Prozent deutlich in der Überzahl.