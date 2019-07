Chefin der Hochschule für Musik und Theater geht nach Bochum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Die Rektorin der Hochschule für Musik und Theater (HMT) Rostock, Susanne Winnacker, verlässt im Herbst die Hansestadt. Sie gehe nach Bochum, um dort Vize-Intendantin am Schauspielhaus zu werden, sagte Winnacker am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Nach sieben Jahren an der HMT sei das eine "wunderschöne neue Herausforderung".

Ein wichtiges Ereignis für die HMT in dieser Zeit sei, dass der Neubau nun endgültig genehmigt sei und der Bau spätestens im kommenden Jahr beginnen könne. Von großer Bedeutung sei auch, dass mehrere neue Planstellen geschaffen werden konnten. "Ich schaue auf viele gelungene Dinge zurück." An der HMT sind aktuell 550 Studenten akkreditiert.

Für die Zukunft der HMT sei es von Bedeutung, dass es an der Spitze des Bildungsministeriums zu einer Konstanz komme, sagte Winnacker. Dies sei dafür wichtig, dass auch an der Hochschule verlässliche Strukturen gebildet werden könnten. In der Zeit Winnackers gab es mit Mathias Brodkorb, Birgit Hesse und nun Bettina Martin (alle SPD) drei Kultusminister.