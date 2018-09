Wohnraum für Studenten besonders in Potsdam knapp

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Die Wohnungssuche gestaltet sich zu Beginn des Wintersemesters für Studenten an Brandenburgs Hochschulstandorten ganz unterschiedlich. Während der Wohnungsmarkt beispielsweise in Frankfurt (Oder) als entspannt gilt, wird es in der Landeshauptstadt Potsdam immer schwieriger und teuerer, eine Bleibe zu finden. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Genug bezahlbaren Wohnraum gibt es für die Studierenden nicht", sagte eine Sprecherin des Studentenwerks Potsdam. Es bietet Zimmer und Wohnungen an den Hochschulstandorten Potsdam, Brandenburg/Havel und Wildau (Dahme-Spreewald) an. Derzeit gibt es für die 2860 Wohn- und Bettplätze des Studentenwerks gut 3000 Bewerber. Vor fünf Jahren waren es im selben Zeitraum nur halb so viele.