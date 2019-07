Mehr Studienangebote in den Bereichen Technik und Gesundheit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) – Die bayerischen Universitäten und Hochschulen starten mit neuen Studiengängen ins Wintersemester 2019/2020. Vor allem in den Bereichen Gesundheit sowie Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) kommen Angebote hinzu. Dabei geht es nach den Worten von Wissenschaftsminister Bernd Sibler vor allem darum, Personalprobleme zu lösen: "Wir brauchen mehr denn je Fachkräfte, die sich engagiert den großen Zukunftsfragen unserer Zeit wie Digitalisierung, Klimawandel und erneuerbare Energien widmen und an nachhaltigen Lösungen arbeiten", erklärte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in München.