Unimedizin Mainz rutscht tief ins Minus

Mainz (dpa/lrs) - Die Universitätsmedizin Mainz ist im vergangenen Jahr so tief in die roten Zahlen gestürzt wie nie zuvor. Der Jahresfehlbetrag stieg um rund 80 Prozent auf 59,7 Millionen Euro, wie der Vorstandsvorsitzende Norbert Pfeiffer am Mittwoch mitteilte. "Wir haben ein schlechtes Ergebnis, das ist überhaupt keine Frage", sagte der Professor. Den großen Sprung im Vergleich zum Vorjahr mit einem Defizit von 33,1 Millionen Euro führte er auf einen Anstieg von Kosten für die Gebäudesanierung um sieben Millionen sowie auf zusätzliche Rückstellungen von 22 Millionen Euro zurück.

Diese Rückstellungen ergaben sich aus steuerlichen Gründen, wegen neuer gesetzlicher Anforderungen oder auch aufgrund von zahlreichen Klagen der Krankenkassen. Auch die Personalkosten sind gestiegen. Für das laufende Jahr sieht der Wirtschaftsplan der Universitätsmedizin den Abbau von 100 der rund 5700 Vollzeitstellen vor. Gekürzt werde in allen Bereichen mit Ausnahme der Pflege, sagte Vorstandsmitglied Christian Elsner, der im Januar die kaufmännische Leitung übernahm. Gespart werden soll nach Möglichkeit auch bei den Sachkosten.

Gegen den Bundestrend stieg im vergangenen Jahr die Zahl der stationär betreuten Patienten um 0,6 Prozent auf 69 324, wie Pfeiffer ausführte. Die Zahl der ambulant behandelten Patienten kletterte um 1,2 Prozent auf 282 317. Die Erlöse aus dem Krankenhausbetrieb nahmen um 4,1 Prozent auf 457,6 Millionen Euro zu, der Gesamtumsatz stieg um 5,2 Prozent auf 775,5 Millionen Euro.

Neben allgemeinen Belastungen gebe es in Mainz auch eine Reihe von Besonderheiten, sagte Pfeiffer. "Wir sind das einzige Universitätsklinikum in Rheinland-Pfalz und zugleich das Stadtkrankenhaus von Mainz." Die Gebäude seien vor mehr als 100 Jahren mit ganz anderen Anforderungen errichtet worden und stünden teilweise unter Denkmalschutz, was einen hohen zusätzlichen Aufwand erfordere. An anstehenden baulichen Veränderungen nannte der Vorstandsvorsitzende die Fertigstellung der Transfusionsmedizin bis spätestens Anfang 2020, den Bau einer neuer Zahnmedizinklinik, neue Forschungsbauten, die Erweiterung der Herzmedizin mit einem Herzklappenzentrum und die Krebsklinik.

Als Aufsichtsratsvorsitzender sagte der Staatssekretär im Wissenschaftsministerium, Denis Alt (SPD), das Land erwarte, "dass das wirtschaftliche Ergebnis sich verbessert". Dabei werde allerdings anerkannt, "dass hier keine Schrauben hergestellt werden, sondern Patienten behandelt werden". Es sei zu erwarten, dass sich die im Doppelhaushalt 2019/20 vorgesehenen Mittel für die Universitätsmedizin - 70 Millionen Euro für das Investitionspaket und 10 Millionen zusätzlich an struktureller Finanzierung - positiv auf die künftige finanzielle Situation auswirken werde.

Der finanzpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Christof Reichert, und der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Gerd Schreiner forderten die Landesregierung wegen des hohen Defizits zu einem Nachtragshaushalt auf, um zusätzliche Mittel für die Universitätsmedizin bereitzustellen. Es sei ein Skandal, dass die von der Ministerpräsidentin und früheren Gesundheitsministerin Malu Dreyer (SPD) geführte Regierung "das medizinische Flaggschiff des Landes so herunterwirtschaftet".