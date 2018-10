Uni Mainz beruft Forscher aus Jerusalem auf Israel-Professur

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Mit einer neu geschaffenen Professur will die Johannes-Gutenberg-Universität Mainz die Erforschung der politischen Kommunikation in Israel und Deutschland vorantreiben. Diese Israel-Professur im Fach Publizistik übernimmt als erster Wissenschaftler der 36-jährige Yossi David von der Hebräischen Universität in Jerusalem, wie die Hochschule am Dienstag in Mainz mitteilte.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung wolle mit der Professur "einen sichtbaren Beitrag zur Verstetigung der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Themenbereich Israel leisten sowie die Voraussetzung schaffen, um Kenntnisse übereinander zu vermitteln", erklärte die Universität. Dabei soll die gegenseitige Wahrnehmung beider Gesellschaften ebenso in den Blick genommen werden wie die Medienberichterstattung und öffentliche Meinung in beiden Ländern.

Die "Israel Professorship in Communication Science" führt David mit Beginn des neuen Semesters für drei Jahre nach Mainz. Der Wissenschaftler hat sich in seinen bisherigen Arbeiten vor allem mit der öffentlichen Meinung zum Nahost-Konflikt in der israelischen Gesellschaft beschäftigt. In Mainz, so teilte die Hochschule mit, wolle er daran anknüpfen und "die Sichtweisen in der israelischen Gesellschaft denen in der deutschen Gesellschaft gegenüberstellen".