Hochschulen vergeben 301 Deutschlandstipendien

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Zahlreiche Studierende aus Sachsen-Anhalt haben in diesem Jahr das Deutschlandstipendium bekommen. Insgesamt 301 engagierte Studienanfänger seien in das Förderprogramm aufgenommen worden, sagte ein Sprecher des Wissenschaftsministeriums in Magdeburg. Sie alle erhalten nun zwei Semester lang eine Förderung von monatlich 300 Euro. Allein 94 der Stipendien hat die Martin-Luther-Universität in Halle zum Wintersemester an Studierende vergeben. In Magdeburg waren es 23 neue Stipendiaten. Das erklärten Sprecher der jeweiligen Einrichtung.

Seit 2011 vergeben Hochschulen das Deutschlandstipendium an Studienanfänger, die durch besonders gute Noten und starkes soziales Engagement auffallen. Die Hälfte finanziert das Bundesbildungsministerium, die andere Hälfte steuern Unternehmen, Stiftungen oder Privatpersonen bei.