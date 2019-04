Technische Hochschule Lübeck sucht Hymne per Mini-ESC

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Die Technische Hochschule (TH) Lübeck sucht eine Hymne und veranstaltet dazu einen Song Contest. Der Wettbewerb werde so ähnlich ablaufen wie der European Song Contest, teilte die Hochschule am Mittwoch mit. Anlas des Wettbewerbs ist die zentrale Feier zum 50-jährige Bestehen der Fachhochschulen in Deutschland, die vom 13. bis zum 15. Juni in Lübeck stattfindet.

Gesucht wird nach Angaben von TH-Sprecher Frank Mindt eine Komposition, in der Themen wie Aufbruch, Neuanfang, Innovation und Internationalität eine Rolle spielen. Der Wettbewerb ist offen für alle Genres, Musikformen, Instrumente und Sprachen.

Der Siegertitel soll nach Angaben Mindts bei dem großen Campus-Festival am 15. Juni 2019 der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Er wird die offizielle Erkennungsmelodie des Jubiläums und der Technischen Hochschule Lübeck. An dem Lieder-Wettbewerb kann jeder teilnehmen. Dem Sieger winkt ein Preisgeld in Höhe von 2500 Euro.

Die ehemalige Fachhochschule in Lübeck, die erst seit September 2018 den Titel Technische Hochschule führt, wurde 1969 gegründet. Gemeinsam mit den Fachhochulen Kiel und Flensburg gehört sie zu den ältesten Fachhochschulen Deutschlands.