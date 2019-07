Konstanzer Hochschulkanzlerin klagt gegen Ruhestand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Konstanz/Freiburg (dpa/lsw) - Mit einer Klage gegen das Land will sich die Kanzlerin der Konstanzer Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung gegen eine mögliche Versetzung in den Ruhestand wehren. Bei der mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Freiburg am heutigen Dienstag solle festgestellt werden, ob eine vom Wissenschaftsministerium angeordnete amtsärztliche Untersuchung rechtswidrig ist, sagte ein Sprecher der Behörde im Vorfeld.

Hintergrund der Anordnung ist die langfristige Erkrankung der Kanzlerin. Laut Gericht geht es um eine Klärung der Dienstfähigkeit der Klägerin und um die Vorbereitung einer in Betracht kommenden vorzeitigen Versetzung in den Ruhestand. Einem Bericht der "Stuttgarter Zeitung" zufolge hatte die Kanzlerin im Zusammenhang mit der Zulagenaffäre an der Konstanzer Hochschule gravierende Missstände aufgedeckt. Das Ministerium hatte im vergangenen Jahr bei 70 Professoren das Zustandekommen der Vergabe von Extra-Zahlungen beanstandet, da die dafür notwendige Beurteilung für die Leistungsbezüge gefehlt habe.