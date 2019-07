Vogt lehnt höheren Zuschuss für Kieler Uni ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - FDP-Landtagsfraktionschef Christopher Vogt hat Kritik an der finanziellen Ausstattung der Kieler Christian-Albrechts-Universität zurückgewiesen. "Die Forderung des Uni-Präsidenten nach einer Verdoppelung der Grundfinanzierung halte ich für völlig deplatziert, da dies schlichtweg utopisch ist", sagte Vogt am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Unrealistische Forderungen behindern nur eine nüchterne Analyse."

Die Landesregierung hebe die Grundfinanzierung aller Hochschulen schrittweise an, sagte Vogt. Über eine bessere administrative Unterstützung durch die Landesregierung könne gesprochen werden. "Jetzt sollte es aber nicht um die Suche nach einem Sündenbock gehen, sondern um konkrete Pläne, damit die nächste Bewerbung endlich zum Erfolg führen kann."

Wissenschaftsministerin Karin Prien (CDU) verwies darauf, dass die Hochschulfinanzierung in den vergangenen Jahrzehnten "noch nie auf einem so hohen Niveau wie heute" gewesen sei. "Auf dem Stand finanzstarker Länder ist die Finanzierung der Hochschulen zwar noch nicht, aber die Landesregierung investiert massiv in Bildung von der Kita bis zur Hochschule." Die Gutachter hätten explizit die exzellente Unterstützung der Landesregierung hervorgehoben.

Uni-Präsident Lutz Kipp hatte erheblich mehr Geld und politische Konsequenzen nach dem dritten Scheitern im Wettbewerb um den Titel Exzellenz-Universität gefordert. Um mit den erfolgreichen Unis vor allem im Süden - vielleicht auch für eine neue Bewerbungsrunde - mithalten zu können, wäre eigentlich eine Verdoppelung des Grundhaushaltes von 180 Millionen auf 360 Millionen Euro notwendig, sagte er der dpa. Er forderte zudem die Schaffung eines eigenständigen Wissenschaftsministeriums in Schleswig-Holstein statt eines Anhängsels an das Schulministerium wie bisher.