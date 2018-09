Über 1000 Studenten im Norden warten auf Wohnraumplätze

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Preisgünstige Wohnungen sind in Schleswig-Holstein für Studenten weiterhin Mangelware. Nach Angaben des Studentenwerks stehen fast 1300 Bewerber auf den Wartelisten für Wohnheimplätze, davon allein 600 in Kiel. Die 20 Wohnheime des Studentenwerks mit etwa 3200 Plätzen in Kiel, Lübeck, Flensburg, Heide und Wedel seien stets schnell belegt und die Apartments in privaten Wohnheimen häufig ebenso unerschwinglich wie die Mieten auf dem freien Wohnungsmarkt. Nur 5,4 Prozent der 58 000 Studenten im Land könnten mit einem Wohnheimplatz versorgt werden, hieß es. Der Bundesdurchschnitt betrage 9,6 Prozent.