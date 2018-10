Kieler Uni begrüßt 5500 neue Studenten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Zum Wintersemester starten in diesem Jahr mehr als 5500 neue Studenten an der Kieler Christian-Albrechts-Universität (CAU). "Machen Sie Projekte. Gründen Sie ein Unternehmen. Und schauen Sie gerne einmal über den Tellerrand", sagte CAU-Präsident Lutz Kipp am Montag an die Studenten gerichtet. Insgesamt sind im neuen Studienjahr mehr als 27 000 Studenten an der Hochschule eingeschrieben. Zum Semesterstart boten die einzelnen Fakultäten am Montag Beratungen an. Auf einer Messe zum Studienstart im Audimax stellten 60 Hochschulgruppen, Einrichtungen und Institutionen ihre Angebote vor.