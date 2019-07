Kieler Hochschule wird nicht Exzellenzuniversität

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel/Bonn (dpa/lno) - Die Bewerbung der Kieler Universität um den Titel Exzellenzuniversität ist gescheitert. Nach dreijährigem Auswahlprozess wurden am Freitag in Bonn die Namen der ausgewählten elf Exzellenzuniversitäten in Deutschland bekanntgegeben - Kiel war nicht dabei. Das teilte der Kieler Uni-Präsident Prof. Lutz Kipp am Freitag vor der offiziellen Bekanntgabe mit.

19 Universitäten und Hochschulverbünde waren zuletzt noch im Rennen. Kiel scheiterte damit mit seiner dritten Bewerbung seit 2005. Der Status als Exzellenzuniversität bedeutet, in die deutsche Spitzen-Wissenschaftsliga aufzusteigen. Jede Exzellenzuniversität erhält insgesamt etwa 100 Millionen Euro zusätzlich in den nächsten sieben Jahren.