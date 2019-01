Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel/Frankfurt/Darmstadt/Marburg (dpa/lhe) - Viele Universitäten und Hochschulen in Hessen haben in den vergangenen Jahren Hilfsangebote für Studenten bei Prüfungsstress und Leistungsdruck geschaffen. Besonders gefragt sind Kurse gegen "Aufschieberitis", das ständige Aufschieben von Arbeiten, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Aber auch Lampenfieber und Prüfungsangst gehören zu den häufigsten Problemen. Erhebungen zur Zahl der betroffenen Studenten existieren nicht. Allerdings seien entsprechende Hilfsangebote schnell ausgebucht, berichten Unis.

An der Universität Kassel hilft seit fünf Jahren der Erziehungswissenschaftler Timo Nolle Betroffenen. Seine Methoden hat Nolle teilweise aus dem Leistungssport entlehnt. Beispielsweise trainieren Studenten durch die Vorstellung eines Orts, an dem sie sich wohlfühlen, Aufregung zu bewältigen. Auch in Frankfurt, Darmstadt und Marburg sind Beratungsangebote und Workshops für Hilfesuchende eingerichtet worden.