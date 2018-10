Kaum Veränderung bei Erstsemester-Zahlen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern/Trier (dpa/lrs) - Bei den Erstsemesterzahlen zeichnen sich zum kommenden Wintersemester an der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern und der Uni Trier kaum Veränderungen ab. In Trier haben sich bislang 2006 Studienanfänger eingeschrieben, wie die Uni der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Im Wintersemester 2017/18 waren es mit 1938 etwas weniger gewesen. Die TU kommt derzeit auf 1730 "Erstis". Das sind zwar noch zehn Prozent weniger als im Vorjahr, die Hochschule ist aber optimistisch, dass die Zahlen bis zum Vorlesungsstart am 22. Oktober noch nach oben gehen.

"In den letzten Jahren hatten wir immer einen leichten Zuwachs an Studenten", sagte TU-Sprecher Thomas Jung. Man sei optimistisch, diesmal zumindest nahe an das Vorjahresniveau heranzukommen. Am (heutigen) Mittwoch wird noch die größte rheinland-pfälzische Uni, die Mainzer Johannes Gutenberg-Universität, ihre Erstsemesterzahlen präsentieren.