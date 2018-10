Weniger Studenten an der Uni Jena

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena/Weimar (dpa/th) - An Thüringens größter Universität sind die Studentenzahlen leicht zurückgegangen. Zum Vorlesungsstart am Montag waren an der Friedrich-Schiller-Universität Jena mehr als 17 500 Studenten eingeschrieben, wie die Hochschule mitteilte. Die Uni bezog sich dabei auf Zahlen der vorläufigen Studierenden-Statistik. Im Vergleich zum Vorjahr bedeute dies einen Rückgang von rund 1,6 Prozent, hieß es in der Uni-Mitteilung weiter. Rund 4500 neue Studenten starten in diesem Wintersemester an der Jenaer Uni.

Nach Angaben der Uni ist der Anteil westdeutscher Studierender zurückgegangen: Er liegt in diesem Semester bei 36 Prozent. Nach Angaben eines Sprechers bedeute dies einen Rückgang von 5,9 Prozent. Rund 2500 Studenten aus dem Ausland bedeuten hingegen einen Rekord für die Uni Jena. "Damit hat sich Jena als internationaler Studienstandort endgültig profiliert", erklärte die Leiterin des Internationalen Büros der Hochschule, Claudia Hillinger.

An der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar starten 235 neue Studenten zum aktuellen Wintersemester. An der Hochschule studieren insgesamt 935 junge Musiker - 430 von ihnen kommen aus dem Ausland.