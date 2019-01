Studierende kritisieren steigende Semesterbeiträge

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringer Studierende beschweren sich über die zum Sommersemester 2019 steigenden Semesterbeiträge. An den Standorten Schmalkalden, Ilmenau und Gera-Eisenach erhöhen sich die Beiträge damit um knapp 40 Prozent gegenüber dem Sommersemester 2015, wie ein Sprecher der Konferenz Thüringer Studierendenschaften (KTS) am Dienstag sagte. Auch an den weiteren Thüringer Hochschulen seien die Beiträge für Studenten zu hoch.

Die Studierendenvertretung forderte die Landesregierung auf, mehr für einen günstigen Semesterbeitrag zu tun. Das Semesterticket für den öffentlichen Nahverkehr solle teilfinanziert, die finanzielle Unterstützung für das Studentenwerk verstärkt werden.

Ein Sprecher des Thüringer Wissenschaftsministeriums entgegnete am Dienstag, "dass das Land längst reagiert hat und entsprechend des Koalitionsvertrags die jährliche Finanzierung des Studierendenwerks deutlich erhöht". Die Semesterbeiträge liegen nach Angaben der KTS derzeit zwischen knapp 120 Euro (Standort Eisenach) und rund 245 Euro (Erfurt).