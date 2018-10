Startschuss für Kinderunisemester in Jena

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Für kleine Entdecker mit großem Wissensdurst bietet die Universität Jena ab heute wieder ein spezielles Programm mit Vorlesungen und Experimenten an. Schüler im Alter von sechs bis zwölf Jahren können dann immer freitags Veranstaltungen zu verschiedenen Themen der Wissenschaft besuchen und haben sogar die Chance auf ein Kinderuni-Diplomzeugnis. Die Professoren und Forscher achten dabei auf speziell für Kinder passende Sprache und Erklärungen.

Das Angebot ist kostenlos, Anmeldungen sind aber erforderlich, wie es in der Universität heißt. Mehrere hundert Kinder nehmen alljährlich teil. Die Themen reichen in diesem Semester etwa von Zahnspangen, über Musikgeschichte bis zur Antwort auf die ewige Frage, warum man eigentlich zur Schule gehen muss. Auch andere Thüringer Hochschulen bieten im Herbst wieder ein spezielles Programm für Kinder an, etwa in Ilmenau und in Erfurt.