TU Ilmenau verleiht erstmals Ehrendoktortitel an eine Frau

Ilmenau (dpa/th) - Die Technsiche Universität Ilmenau hat am Donnerstag erstmals in ihrer Geschichte einen Ehrendoktortitel an eine Frau verliehen. Die rumänische Wissenschaftlerin Maria Dinescu wurde für ihre Verdienste um die Zusammenarbeit zwischen Rumänien und Deutschland und die enge Zusammenarbeit mit der TU Ilmenau geehrt, wie die Hochschule mitteilte. Sie ist Professorin und Fachgebietsleiterin am Nationalen Forschungsinstitut für Laser, Plasma und Strahlungsphysik in Bukarest.

Dinescu genießt den Angaben zufolge auf dem Gebiet der Herstellung von neuen Werkstoffen unter anderem mittels Lasermaterialbearbeitung hohes Ansehen. Sie könne auf 300 Veröffentlichungen in renommierten Fachzeitschriften und die Mitwirkung an 18 Büchern verweisen, hieß es. In Bukarest hat sie laut TU maßgeblich daran mitgearbeitet, den weltweit intensivsten Laser als europäische Großforschungseinrichtung zu etablieren.