Mehr als 108 000 Studierende in Hamburg: Leichter Anstieg

Wiesbaden/Hamburg (dpa) - Im Wintersemester 2018/2019 sind erneut mehr Studierende an den Hamburger Hochschulen eingeschrieben als vor einem Jahr. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, studierten in Hamburg 108 695 junge Frauen und Männer, 0,7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der Anteil der Studentinnen nahm mit 1,8 Prozent etwas stärker zu. Mit 54 672 zu 54 023 sind Frauen nun knapp in der Mehrzahl. Die Zahl der Studienanfänger stieg um 1,5 Prozent auf 14 389. Deutschlandweit wuchs die Zahl der Studenten auf den Rekordwert von 2 867 500 Studenten. Das sind 0,8 Prozent oder 22 600 Studenten mehr als im Wintersemester 2017/18. Die Zahl der Studienanfänger sank hingegen gegenüber dem Vorjahr um 0,9 Prozent.