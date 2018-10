Hochschule in Halle vergibt Designpreis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Besonders kreative Projekte unterschiedlicher Genre belohnt die Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle zum siebten Mal mit dem "GiebichenStein Designpreis". Die Nominierten für die vier Preiskategorien stünden fest, teilte die Hochschule am Montag in Halle mit. Insgesamt 21 Arbeiten hätten sich für die Kategorien "Bestes Konzept", "Beste Kommunikation", "Interessantestes Experiment" und "Engagiertestes Anliegen" empfohlen. Mit 88 Einreichungen sei die Zahl in diesem Jahr so hoch gewesen wie noch nie, hieß es.

Die "GiebichenStein Designpreise" sollen am 17. Oktober in der Kunststiftung Sachsen-Anhalt in Halle vergeben werden. Der Name kommt nicht von ungefähr: Jeder Ausgezeichnete erhält tatsächlich einen Stein. Es gebe auch mehrere Sonderpreise. Alle nominierten Arbeiten werden den Angaben zufolge vom 18. bis 31. Oktober in einer Ausstellung in den Räumen der Kunststiftung präsentiert.

Die Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle ist eine der größten unter den 24 Kunsthochschulen Deutschlands. Sie existiert seit 102 Jahren. Die "Burg" ist in den Bereichen Kunst und Design aufgeteilt und zählt im Schnitt etwa 1000 Studierende aus aller Welt.