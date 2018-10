1,5 Millionen Euro: Uni Halle will Gründungen fördern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Die Universität Halle will Unternehmensgründungen stärker fördern. Dafür sei mit Start des Wintersemesters eine neues Programm mit einem Volumen von 1,5 Millionen Euro aufgelegt worden, teilte die Universität am Mittwoch mit. Die Mittel kommen aus dem Europäischen Sozialfonds. Bei Forschungsprojekten oder Qualifikationsarbeiten entstünden viele innovative Ideen, die aber nur selten in konkrete wirtschaftliche Anwendungen münden, beispielsweise Unternehmensgründungen, betonte der Prorektor für Forschung, Wolfgang Paul.

Innerhalb des neuen Programms analysiert das Team Gründerservice laufende Forschungsprojekte, vor allem in den Bereichen Ernährungs- und Agrarwissenschaften, IT und Medien sowie Gesundheits- und Pflegewissenschaften. Zeigen sich Anknüpfungspunkte, will der Gründerservice gezielte Angebote machen, etwa zur Geschäftsmodellentwicklung. Der Service organisiert zudem ein Mentorenprogramm für Gründerteams mit Kontakt zu erfolgreichen Unternehmen der Region.