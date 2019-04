Studenten-Protest gegen AfD-Chef

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Studenten haben in Frankfurt versucht, eine Veranstaltung mit dem AfD-Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen zu verhindern. Etwa 16 Studenten hätten den Saal an der Frankfurt University of Applied Sciences besetzt, bestätigte eine Hochschulsprecherin. Dort sollte am Freitagabend eine Diskussion zur Europawahl mit Meuthen stattfinden.

Die Hochschule ließ den Saal nach eigenen Angaben von der Polizei räumen. Zuvor hätten Gespräche zwischen den Studenten und der Hochschulleitung kein Ergebnis gebracht. Beamte trugen mindestens einen der Besetzer aus dem Raum, einer von ihnen habe sich angekettet, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Saal sei "schwer verwüstet" worden. Demnach wurden Kabel durchgeschnitten und Schmierereien angebracht. Nach Auskunft der Polizei zeigte die Hochschule die Besetzer an.

Der Universität zufolge sollte die von ihr organisierte Veranstaltung zur Europawahl wie geplant stattfinden. Erwartet wurden neben Meuthen auch Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD), Linken-Chef Dietmar Bartsch, FDP-Generalsekretärin Nicola Beer und die hessische Europa-Ministerin Lucia Puttrich von der CDU.