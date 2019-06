Studierende entwickeln App für grenzüberschreitende Einsätze

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa/lno) - Studierende der Hochschule Flensburg haben eine App entwickelt, die Einsatzkräfte dies- und jenseits der deutsch-dänischen Grenze unterstützen soll. Sie haben Wörterbücher digitalisiert, Ressourcen und Fähigkeiten der Wehren abrufbar gemacht und etwa Klinikanfahrten kategorisiert, wie die Hochschule am Mittwoch mitteilte. In der App, die zurzeit in der ersten Testphase läuft, sind Standardfragen wie "Bekommen Sie Luft?" oder "Haben Sie Schmerzen?" schnell verfügbar. Zudem kann den Angaben zufolge geprüft werden, ob Taucher, ein Boot oder sonstiges Spezialgerät bei Wehren in der Nähe verfügbar sind. Ende des Jahres soll die App fertig sein.

Harald Siemen von der Berufsfeuerwehr Flensburg betonte, dass mit der App nicht die offiziellen Abläufe ersetzt werden sollen. Sie soll vielmehr eine Ergänzung sein. Wenn die Einsatzkräfte die Grenze überschritten, steige der Stress-Level, sagte Siemen. Es stellten sich dann Fragen nach der dänischen Vokabel für Herzinfarkt oder nach der Zufahrt zum Flensburger Krankenhaus. "Gerade, wenn man selten im Ausland unterwegs ist, wird man beim Einsatz auf der anderen Seite der Grenze nervös."